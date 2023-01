Montagem da Folha que sugere tiro no peito de Lula afronta manual de redação, diz ombudsman

Apoie o 247

247 – O ombudsman da Folha, José Henrique Mariante, criticou duramente a montagem publicada na primeira página, feita pela fotógrafa Gabriela Biló, que foi interpretada por muitos leitores como a sugestão de um tiro no peito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "A imagem publicada pela Folha não é um flagrante desse tipo clássico. Foi composta por uma técnica de múltipla exposição, a sobreposição da imagem do vidro quebrado com a do presidente, ainda que a peça danificada estivesse a 30 metros do local onde Lula participava de evento acompanhado por jornalistas", escreve o jornalista .

"O artifício é vetado pelo Manual da Redação (pág. 106): '... são proibidas adulterações da realidade retratada, tais como apagar pessoas ou alterar suas características físicas, eliminar ou inserir objetos e mudar cenários'", acrescenta o jornalista. "Aumentar a realidade é uma ideia tentadora, mas dilata tudo, de intenções editoriais à ambiguidade. Fotojornalismo pode até virar arte, mas nunca dúvida", finaliza.

