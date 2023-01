Moraes derruba conta do Tik Tok de servidor do Tesouro Nacional suspeito de incentivar atos terroristas

O ministro do STF determinou o bloqueio do perfil "patriota.guilherme" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou no domingo (8) a remoção de 17 contas suspeitas de promover os atos terroristas naquele dia, em Brasília (DF). Entre eles está o perfil no Tik Tok "patriota.guilherme", que pertence a um funcionário público vinculado ao Tesouro Nacional.

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (17) pelo jornal O Globo, apresentados à Corte pela plataforma, o responsável pela conta é Henrique Guilherme do Amaral Santos, que tem salário de R$ 29,4 mil como auditor do Tesouro.

Nas redes sociais, o servidor estimulou um golpe por Bolsonaro e publicava fotos tiradas no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.