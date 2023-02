Moraes divulga vídeo emocionante de reconstrução do STF e puxa tag #DemocraciaInabalada

Publicação que condena terrorismo bolsonarista é feita no dia que marca a abertura do Ano Judiciário de 2023 no Brasil edit

247 - Nesta quarta-feira (1), dia que marca a abertura do Ano Judiciário de 2023 , o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou nas redes sociais um emocionante vídeo retratando a reconstrução da sede da Corte após sua vandalização por terroristas bolsonaristas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Durante o vídeo, publicado originalmente no canal do STF no YouTube, as seguintes frases são exibidas: "a constituição segue preservada, a justiça segue resguardada, a cidadania segue respeitada, a democracia segue inabalada". No final, a peça promove a hashtag #DemocraciaInabalada.

O ministro também publicou em seu perfil a hashtag, que mostra a superação das instituições em relação ao terrorismo bolsonarista, o qual não teve sucesso em instalar um estado de caos no país.

