Moro amarra a terceira via à extrema direita, diz Reinaldo Azevedo

247 – O jornalista Reinaldo Azevedo afirma, em sua coluna desta sexta-feira, que o ex-juiz Sérgio Moro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por parcialidade e suspeição, amarra a terceira via a uma agenda de extrema direita – o que atrapalha a própria terceira via.

"Lula não é um candidato a autocrata. Bolsonaro não pensa em outra coisa. Embora não realize seu intento, empurra o país para o buraco. Moro, versado em autocracia distinta, mas combinada, é só a segunda via do bolsonarismo, na correta síntese do jornalista Guilherme Macalossi', escreve Reinaldo .

"Em vez de ser uma alternativa ao que chamam 'polarização' — expressão que não acato —, o ex-juiz amarra o "nem-nem" a uma agenda que também é de extrema direita. Em lugar de Lula, eu também ficaria calado o máximo possível. Deixaria que os adversários e o povo falassem. Como vêm falando", finaliza.

