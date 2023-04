“Moro aparelhou o Judiciário de Curitiba. É preciso desaparelhar Curitiba”, diz Hildegard Angel

Apoie o 247

247 — A jornalista Hildegard Angel denunciou, na TV 247, que o ex-juiz e atual senador Sergio Moro (União Brasil) “aparelhou o Judiciário de Curitiba”. “Essa deve ser a medida de correção: desaparelhar Curitiba”, afirmou.

Neste sábado, o Ministério Público Federal trocou o procurador do caso “Moro-PCC”, reforçando suspeitas de armação. Depois de pedir o arquivamento do inquérito na esfera federal e sugerir a transferência do caso para o Ministério Público paulista — já que o suposto caso teria ocorrido em São Paulo —, o procurador José Soares foi substituído pelo colega Adrian Pereira Ziemba. E o caso foi mantido em Curitiba (PR).

“Assim como os processos não podem ser, de uma maneira conveniente, todos puxados para o Paraná, para Curitiba. Mesmo quando os casos ocorrem em São Paulo, no Rio de Janeiro. E Curitiba se coloca no direito de julgar os processos. Exatamente como Moro fez na Lava Jato com o apoio da mídia que continua grudada no Moro, respaldando o Moro”, denunciou Hildegard.

Durante a Lava Jato, sem motivos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), então ex-presidente, foi julgado em Curitiba, por Moro e, depois, por sua substituta, Gabriela Hardt. Após ser preso ilegalmente por mais de 500 dias, o Supremo Tribunal Federal (STF) finalmente reconheceu que o Judiciário de Curitiba era incompetente para julgar o caso.

