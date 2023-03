Moro bloqueia jornalista após ser questionado sobre propina de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O jornalista do Intercept Brasil Leandro Demori ironizou o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) após o parlamentar bloquear o repórter do Twitter.

"Levou uns 4 anos. Até que segurou bem. Sou apoiador do block em casos de xingamentos. Mas o que fiz foi apenas perguntar se iriam se manifestar sobre as jóias dos Bolsonaro. Afinal, eu pago o salário do Serjo. Meu dia fica mais triste sem poder ler suas pérolas", escreveu o jornalista.

Na rede social, Domori questionou Sergio Moro sobre as joias apreendidas por auditores fiscais em 2021 e que seriam destinadas à família Bolsonaro.

De acordo com a legislação, presentes são patrimônio do Estado brasileiro e não bens pessoais. Um dos dois pacotes de joias tinha produtos avaliados em cerca de R$ 16,5 milhões, que iriam para a ex-primeira-dama. No segundo pacote tinha joias estimadas em cerca de R$ 400 mil.

Vaza Jato

A partir de 2019, o Intercept começou a publicar diálogos entre Moro e procuradores do Ministério Público Federal. De acordo com as mensagens, conhecidas como Vaza Jato, o senador, que era juiz da Operação Lava Jato na época, agia como uma espécie de assistente de acusação. Ele entrava em contato com procuradores para saber como estava sendo elaborada a denúncia.

Em 2021, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão anteriormente proferida pela Segunda Turma da Corte no sentido de declarar a suspeição de Moro nos processos contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em junho de 2022, Moro foi derrotado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) por fraude em domicílio eleitoral e, em consequência, decidiu ser candidato pelo estado do Paraná.

