Moro é "covarde e decepcionante", afirma deputada Carla Zambelli

"Eu me senti traída, decepcionada, magoada. É como se minha mãe tivesse acabado de contar para mim que não existe Papai Noel, coelhinho da Páscoa", declarou Carla Zambelli (PSL-SP) edit

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) conversou neste sábado (25) com o apresentador José Luiz Datena, no programa Brasil Urgente, sobre os vazamentos de suas conversas com Sergio Moro para o Jornal Nacional da Rede Globo.

"Não tenho dúvida nenhuma de que ele usou aquela frase [de forma] pensada", afirmou Carla a Datena. "Eu não me senti com raiva. Eu me senti traída, decepcionada, magoada. É como se minha mãe tivesse acabado de contar para mim que não existe Papai Noel, coelhinho da Páscoa. O Moro, para mim, sempre foi um herói", acrescentou a deputada bolsonarista.

Zambelli se “defendeu” da insinuação de que teria tentado usar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) como moeda de troca para Sérgio Moro. "Venhamos e convenhamos, tem algum hipócrita aqui que não sabe que o Moro era um dos cotados para o STF? É algo que todo mundo sabe que ele queria”, afirmou.

A deputada encerrou o diálogo declarando que acredita na estabilidade do governo Jair Bolsonaro apesar da ruptura com o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. “Um pilar do governo saiu, mas esse pilar é substituível. Acho que foi muito bom para que toda a população saiba que esse 'grande homem', esse 'grande jurista', esse 'grande herói' da República brasileira, na verdade, é uma pessoa covarde e decepcionante", concluiu.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.