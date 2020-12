“Moro é um cadáver insepulto e o STF não pode mais se omitir”, diz Paulo Moreira Leite

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, colunista do Brasil 247 e da TV 247, cobra uma ação do Supremo Tribunal Federal depois da revelação de que o ex-juiz Sérgio Moro, que prendeu o ex-presidente Lula e ajudou a eleger Jair Bolsonaro, de quem foi ministro, e quebrou as construtoras nacionais para depois ser sócio da firma Alvarez & Marsal, que administra os escombros dessas empresas, vai receber R$ 1,7 milhão no novo emprego. “A suspeição do Moro já se consolidou no plano internacional”, diz PML. “O Supremo sentou em cima da suspeição do Moro e não pode mais se omitir. Não dá mais para deixar esse cadáver insepulto”.

