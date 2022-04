"Moro não é um homem de palavra", diz Bernardo Mello Franco

"Ele selou a mudança para o União Brasil, onde terá que conciliar a retórica moralista com as companhias de Anthony Garotinho e da filha de Eduardo Cunha", diz o jornalista edit

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco afirma, em sua coluna no jornal O Globo, que o ex juiz Sergio Moro, declarado suspeito e parcial pelo Supremo Tribunal federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Lava Jato, “não é um homem de palavra”.

No texto, Mello Franco observa que “no auge da Lava-Jato, ele repetiu seguidas vezes que jamais entraria na política, mas “o doutor rasgou a promessa. Abandonou a toga e virou ministro de Jair Bolsonaro. “Após se desentender com o capitão, o ex-juiz passou a articular sua própria candidatura. Filiou-se a um partido nanico e saiu em busca de eleitores. A campanha nunca decolou", destaca.

Ainda segundo ele,ao desistir da corrida presidencial, Moro tornou-se “o sexto passageiro a saltar do bonde da dita 'terceira via'. A lista foi inaugurada pelo apresentador Luciano Huck, pelo banqueiro João Amoêdo e pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. No início deste mês, os senadores Rodrigo Pacheco e Alessandro Vieira também abandonaram o páreo”.

“Moro apareceu com 8% no levantamento da semana passada, mas não conseguiu empolgar nem a pequena bancada do Podemos. Ele selou a mudança para o União Brasil, onde terá que conciliar a retórica moralista com as companhias de Anthony Garotinho e da filha de Eduardo Cunha”, observa Mello Franco.

Nesta linha, o jornalista observa que “ontem outro ex-bolsonarista esteve próximo de sair de cena. João Doria ameaçou retirar a candidatura em protesto contra as rasteiras no PSDB. Numa manobra à la Jânio Quadros, desistiu da desistência, mas continuou isolado na sigla. Doria venceu as prévias, mas arrisca ter o tapete puxado por Leite. A pendenga confirma que o maior inimigo de um presidenciável tucano é sempre outro presidenciável tucano”.

