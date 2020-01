Moro no Pânico, da Jovem Pan: "agora não pode mais prender jornalista, né?”

Uma semana após a denúncia do MPF contra o jornalista do Intercept Glenn Greenwald, o ministro da Justiça, Sergio Moro, ironizou, em entrevista ao Pânico, e disse que não é mais possível prender jornalistas. Ele também comentou sobre o filme "Democracia em Vertigem". “Tem alguns fatos ali que não correspondem à realidade”, afirmou edit

247 - O ministro da Justiça, Sergio Moro, participou do programa Pânico, na rádio Jovem Pan, na manhã desta segunda-feira (27). Durante a entrevista, Moro respondeu com ironia a uma brincadeira feita por um dos entrevistadores: “agora não pode mais prender jornalista”.

A fala do ministro acontece uma semana após o jornalista do Intercept Glenn Greenwald ser denunciado pelo MPF por suposta "invasão a celulares de autoridades".

O comentário de Moro veio depois de uma brincadeira do jornalista André Marinho, que imitou a voz do ministro. “Eu não falo assim não hein”, disse. “Espero que você não me dê voz de prisão, ministro”, falou o jornalista.

“Agora tem a Lei de Abuso de Autoridade, não pode mais prender jornalista né?”, respondeu Moro, sorrindo.

Sobre o documentário "Democracia em Vertigem", de Petra Costa, Moro disse que alguns fatos retratados no filme não correspondem à realidade. “A cineasta é bastante honesta no começo quando ela fala ‘eu sou petista e o Lula é meu herói’. E o filme segue nessa toada”.

2022

O ministro disse ainda que não tem interesse em concorrer às eleições presidenciais e que isto não está no seu perfil. “Eu não tenho essa perspectiva de ir para a política partidária ou de concorrer a eleições. Não está no meu perfil”.

Vale lembrar que, enquanto juiz, Sergio Moro também afirmou que não assumiria cargos políticos.

O ministro também registrou durante a entrevista que não deixará o governo de Jair Bolsonaro.