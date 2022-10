Moro sente “pancada” da Globo e se vitimiza nas redes após emissora assumir pela 1ª vez sua parcialidade

Apoie o 247

ICL

247 - Sergio Moro sentiu a “pancada” da rede Globo após a emissora admitir pela 1ª vez a parcialidade do juiz considerado suspeito pelo STF, após ser visto como mentor de Jair Bolsonaro durante o debate na Band.

Como de praxe, Moro se vitimizou nas redes: “Podem me criticar o quanto quiserem: Lula na Presidência representaria o fracasso moral do país e um desastre econômico”.

Saiba mais

O jornal O Globo, que transformou o ex-juiz suspeito Sergio Moro em herói, afirmou pela primeira vez, em editorial publicado nesta quinta-feira , que ele foi parcial nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Uma das cenas mais inusitadas do debate entre os candidatos à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), no último domingo, ocorreu nos bastidores. Foi a presença do senador eleito Sergio Moro, ex-juiz, ex-ministro de Justiça e Segurança Pública e ex-desafeto de Bolsonaro, municiando o atual presidente com informações contra Lula", aponta o editorialista.

"Ao aparecer ao lado de Bolsonaro na campanha eleitoral, ele deixa evidente sua parcialidade nos julgamentos contra Lula, que levou à anulação dos processos contra o ex-presidente no Supremo Tribunal Federal (STF). Ao contrário do que sempre argumentou, acaba por mostrar que seu objetivo, desde os tempos de juiz da Lava-Jato em Curitiba, era atingir Lula, motivado não apenas pelo combate à corrupção, mas também por preferência política e ideológica", prossegue o editorialista.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.