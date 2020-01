Moro será entrevistado no Roda Viva e editor questiona sobre presença do Intercept

"Ninguém do @TheInterceptBr foi convidado para compor a bancada e inquiri-lo sobre a #VazaJato?", indagou o jornalista Rafael Moro Martins no Twitter, editor contribuinte do Intercept, veículo responsável pela publicação da Vaza Jato. Campanha no Twitter levou a hashtag #InterceptNoRodaViva ao Trending Topic edit

247 - O programa Roda Viva, da TV Cultura, terá o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, como entrevistado na próxima segunda-feira, 20 de janeiro, na estreia da jornalista Vera Magalhães como apresentadora.

O jornalista Rafael Moro Martins, editor contribuinte do site The Intercept em Brasília, questionou Vera, no entanto, sobre a ausência de um representante do veículo na bancada de entrevistadores, uma vez que o site foi responsável pela série de reportagens da Vaza Jato - que revelou diálogos entre procuradores e o próprio ex-juiz sobre a Lava Jato.

"Fim do mistério: o amigo @f.zanini, no comando da coluna Mônica Bergamo neste mês, revela quem é o convidado da minha estreia no #RodaViva da @tvcultura na semana que vem. Sérgio Moro, pela primeira vez como ministro da Justiça no centro da roda. Vamos que vamos!", postou Vera Magalhães em suas redes sociais.

"Ninguém do @TheInterceptBr foi convidado para compor a bancada e inquiri-lo sobre a #VazaJato?", respondeu Rafael, que também participou de reportagens sobre os vazamentos. Depois da troca de postagens, uma campanha no Twitter levou a hashtag #InterceptNoRodaViva ao Trending Topic - assuntos mais comentados - na rede social.