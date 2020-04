"Moro só tem uma saída: cair atirando", diz Merval Pereira

"Morista", o colunista do Globo afirma que Sergio Moro não deve permanecer no governo para não se desmoralizar de vez edit

247 – O jornalista Merval Pereira, apoiador do ministro Sergio Moro, diz que ele deve cair atirando do ministério da Justiça. "Se Moro aceitar a saída de Maurício Valeixo, mesmo que indique o novo diretor-geral da PF, estará desmoralizado. Caso tenha que pedir demissão, só tem uma saída política: cair atirando, para manter sua popularidade e, sobretudo, sua credibilidade. Se sair e se retirar para um magistério no exterior, por exemplo, terá feito um mau negócio ao trocar o papel de juiz da Lava-Jato pelo Ministério da Justiça", diz ele, em sua coluna.

Bolsonaro quer derrubar Valeixo para tentar controlar seus investigações sobre seus filhos, especialmente a que atinge o 'gabinete do ódio', comandado pelo vereador Carlos Bolsonaro.

