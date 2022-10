"Moro voltou à cena do crime", disse Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

ICL

247 – "A presença de Sergio Moro ao lado de Bolsonaro no debate da Band é o que, efetivamente, caracteriza a volta do criminoso à cena do crime", postou o jornalista Joaquim de Carvalho, em suas redes sociais. O ex-juiz suspeito, que perseguiu o ex-presidente Lula e destruiu milhões de empregos para eleger Jair Bolsonaro, deu prova de sua parcialidade ao demonstrar, mais uma vez, que joga no time da extrema-direita. Confira também o comentário de Reinaldo Azevedo:

Sergio Moro junto com Bolsonaro. Um dos assessores no debate. Que coisa! Agora as coisas estão no seu devido lugar. Extrema-direita unida. pic.twitter.com/VSJSn9ctQ8 October 16, 2022

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.