Morre, aos 40 anos, o jornalista e narrador Cadu Cortez

O jornalista e narrador Carlos Eduardo Sica Cortez, conhecido como Cadu Cortez, foi vítima de um infarto fulminante. Ele teve passagens por TV Cultura, SBT e Fox Sports. Atualmente estava atualmente no DAZN, plataforma de streaming esportiva edit

247 - Morreu nesta terça-feira (3), aos 40 anos, o jornalista e narrador Carlos Eduardo Sica Cortez, conhecido como Cadu Cortez. Ele foi vítima de um infarto fulminante. De acordo com informações do site uol, o narrador voltava de Buenos Aires, na Argentina, onde fez transmissões para a plataforma de streaming, e passou mal no avião na noite desta segunda-feira (2).

O jornalista teve passagens por TV Cultura, SBT e Fox Sports. Atualmente estava atualmente no DAZN, plataforma de streaming esportiva.

Em nota oficial, o DAZN lamentou o ocorrido. "Estamos profundamente entristecidos com a morte prematura de Cadu Cortez, um narrador talentoso, respeitado e querido por todos nós. Hoje marca um dia muito triste para o DAZN e o mundo do esporte. Cadu foi um profissional vibrante, cuja personalidade vivaz nos entreteve em diversos momentos. Sempre nos lembraremos dele pelo dinamismo e pela paixão que ele nutria pelo esporte. Ele sem dúvida fará muita falta. Estendemos nossos pensamentos e apoio à família e aos amigos do Cadu, nesse momento de despedida e tristeza", afirma o comunicado