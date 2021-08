Morre aos 78 anos o repórter fotográfico Roberto Stuckert

247 - Morreu nesta segunda-feira (25), aos 78 anos, o repórter fotográfico Roberto Stuckert, vítima de uma insuficiência cardíaca. Pelas redes sociais, o filho de "Stukão", o também repórter fotográfico Ricardo Stuckert, fez uma homenagem:

"Tirei esta foto há 9 dias. Hoje meu pai partiu. Ele sempre foi esta pessoa, feliz, alegre, com um sorriso no rosto e um contador de histórias. Desde pequeno, eu sempre sempre fui encantado por ele. Admirava o profissionalismo, a dedicação, a devoção à família. E foi com ele que aprendi a fotografar. Um dos primeiros presentes que ganhei dele, ainda criança, foi uma máquina fotográfica. Ele me entregou e disse 'Rico, aqui tem a minha vida e você vai aprender a olhar o mundo por este visor'. Depois, com a máquina na mão, ele falou que iria me levar ao laboratório de fotografia para aprender a revelar filmes. Quando entrei naquela sala toda escura e vi a imagem surgindo do filme, perguntei pra ele: 'pai, isso é mágica?'. Ele sorriu e disse: 'sim, é como se fosse'. Eu cresci acreditando nisso. Que a fotografia é mágica, que mostra um mundo que as pessoas não conhecem, que revela sentimentos, que traz histórias. A fotografia é a memória, é a lembrança. E agora, vendo esta foto, me deu uma saudade imensa de ter você aqui, mas também tive um sentimento de imensa gratidão por ter tido um pai como você, pelos meus filhos terem convivido com um avô maravilhoso como você foi. Eu tive de você tudo que um filho mais precisa: amor e afeto. Obrigado, pai!'.

Roberto Stuckert foi o fotógrafo oficial do ex-presidente João Figueiredo e passou por diversos veículos de imprensa do Brasil.

O velório está marcado para esta terça-feira (24), no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul de Brasília.

