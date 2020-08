Morre ator Ben Cross, aos 72 anos, protagonista no drama ganhador do Oscar 'Carruagens de Fogo'

Ator britânico Ben Cross, protagonista no drama vencedor do Oscar de 1981 "Carruagens de Fogo", morreu nesta terça-feira, aos 72 anos, após uma curta doença, em Viena, na Áustria, onde morava. Ele também era conhecido pelos fãs mais jovens por interpretar Sarek, no reboot de "Star Trek" edit

247 - O ator britânico Ben Cross, conhecido por ser o protagonista no drama vencedor do Oscar de 1981 "Carruagens de Fogo", morreu nesta terça-feira, aos 72 anos, repentinamente após uma curta doença, em Viena, na Áustria, onde morava, de acordo com seu agente em Los Angeles. Cross também era conhecido pelos fãs mais jovens por interpretar Sarek, no reboot de "Star Trek" dirigido por JJ Abrams em 2009. A reportagem é do jornal O Globo.

Nascido em Londres, o artista continuou trabalhando em teatro, cinema e TV até o fim de sua vida. Cross tinha acabado de filmar o thriller "The Devil's Light", que será visto no drama romântico da Netflix "A última carta de amor", baseado no best-seller de Jojo Moyers, que estreia no final deste ano. Ele deixa dois filhos, Theo e Lauren, acrescenta a reportagem.

