Morre Claudio Júlio Tognolli, aos 60 anos

247 - Morreu na manhã deste domingo (3), aos 60 anos, o jornalista, músico e escritor Claudio Júlio Tognolli. A informação foi confirmada por sua irmã Dora Tognolli, segundo a Folha de S. Paulo. A causa da morte não foi divulgada. Tognolli era também membro do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.

Nascido no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, ele frequentou o curso de Jornalismo na Universidade de São Paulo (USP), onde posteriormente obteve seu doutorado em Ciências da Comunicação. Além disso, conquistou a livre-docência em História. Demonstrou sua paixão pela música ao estudar violão clássico, composição e guitarra. Tognolli ainda desempenhou um papel fundamental como um dos fundadores da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) e contribuiu com sua expertise para diversos jornais e revistas, incluindo Brasil 247, Veja, Folha, Estadão, Jornal da Tarde e Consultor Jurídico. Sua jornada como educador teve início em 1996, lecionando jornalismo nas Faculdades Integradas Alcântara Machado (Fiam) e expandindo suas atividades para a ECA-USP em 1998.

Ao longo de sua carreira, foi agraciado com prêmios como o Esso, Jabuti (pela obra "O Século do Crime") e o Grande Prêmio Folha de Jornalismo. Ele também publicou uma série de livros notáveis, incluindo "Lobão 50 Anos a Mil", "Bem-Vindo ao Inferno", "A Falácia da Genética", "A Sociedade dos Chavões", "Mídia Máfias" e "Rock'N'Roll".

