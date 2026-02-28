Morre Dennis Carvalho, ator e diretor de TV, aos 78 anos

247 - O diretor de televisão e ator Dennis Carvalho morreu aos 78 anos na manhã deste sábado (28), conforme confirmou o Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

"O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", comunicou a instituição à imprensa.

Carvalho já havia sido internado em dezembro de 2022, também no Hospital Copa Star, em estado grave, mas na ocasião o motivo da hospitalização não foi informado.

Nascido em São Paulo em 27 de setembro de 1947, Dennis iniciou sua carreira na TV Globo como ator, estreando em 1975 na primeira versão da novela 'Roque Santeiro'. Pouco tempo depois, passou a atuar como diretor, tornando-se referência na televisão brasileira.

Ao longo de sua trajetória na emissora, dirigiu mais de 40 produções, incluindo novelas, minisséries e especiais. Entre os trabalhos mais marcantes estão Vale Tudo (1988), O Dono do Mundo (1991), Celebridade (2003), Lado a Lado (2012) e Babilônia (2015), obras que marcaram gerações e consolidaram seu legado na televisão nacional.