Morre no Rio o ator Milton Gonçaves, aos 88 anos

247 - Morreu no Rio nesta segunda-feira, 20, o ator Milton Gonçalves, aos 88 anos. Segundo a família, ele morreu em casa por volta de 12h30, em decorrência de problemas de saúde que vinha enfrentando desde que teve um AVC, em 2020.

Nascido em 9 de dezembro de 1933, na pequena cidade de Monte Santo, em Minas Gerais, Gonçalves fez mais de 40 novelas e atuou em programas humorísticos e minisséries de sucesso, como as primeiras versões de Irmãos Coragem, A Grande Família, e Escrava Isaura. Outros trabalhos notáveis foram as séries Carga Pesada e Caso Verdade. A última novela que o ator participou na TV Globo foi O Tempo Não Para, de 2018. (Com informações do g1).

