Morre o ator Leonardo Villar, que protagonizou o clássico “O Pagador de Promessas”

247 - Na tarde da última sexta-feira (3), o Brasil perdeu um dos seus atores importantes: Leonardo Villar, que faleceu aos 96 anos vítima de problemas cardíacos. A informação é da revista Fórum.

O ator natural de Piracicaba não conseguiu destaques em novelas, apesar de ter participado de produções como “A Cor da Sua Pele”, “Estúpido Cupido” e “Barriga de Aluguel”. Foi através do teatro e do cinema que suas performances ficaram conhecidas, acrescenta a reportagem.

Nos cinemas, Villar tem dois personagens que fizeram história: Lampião no filme de Carlos Coimbra, “Lampião, o Rei do Cangaço”, e Zé do Burro, em “O Pagador de Promessas”.

Na obra “O Pagador de Promessas”, a mais importante de toda a sua carreira, é a única produção nacional a vencer a Palma de Ouro, principal prêmio entregue no Festival de Cinema de Cannes, o mais prestigiado da Europa.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.