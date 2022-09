Morte de jornalista da Globo deixa Rodrigo Bocardi arrasado e âncora se emociona ao vivo

Apoie o 247

247 - Rodrigo Bocardi se emocionou no final do Bom Dia São Paulo desta quarta (21) ao homenagear o produtor Wagner Vallim, jornalista que trabalhava no telejornal e morreu após um infarto fulminante. O apresentador mobilizou todos os repórteres ao vivo para o desabafo e revelou que, em uma de suas últimas conversas, o amigo o incentivou a não desistir da carreira. A reportagem é do portal Notícias da TV.

"No último encontro com ele, pediu para tirar uma foto e disse: 'Rodrigo, você não desista, você nos representa. É a importância do Bom Dia São Paulo. Sabe o que isso significa na vida de todos?'. E eu falava: 'Não dá, Valim, eu penso em desistir. É difícil'", contou o âncora.

"Ele dizia que o Jornalismo é coragem, me encorajando. Eu penso, muitas vezes, em desistir, e a palavra dele é insista, persista. Esse Bom Dia vai continuar a pedido do Valim", decretou Bocardi.

Antes do desabafo, ele explicou que a manhã era triste para a equipe do BDSP e pediu que todos fizessem um momento de silêncio em respeito a Valim. "Quero pedir atenção para esse dia especialmente triste aqui. Não sei se vocês perceberam, mas não foi fácil para mim e não está sendo para minha equipe e os demais repórteres", lamentou.

Todos os dias, Bocardi tem o costume de pedir para "subir o nome do time" no fim do telejornal --aquelas letras com os nomes dos profissionais que passam no encerramento. "Quando eu falo sobe o nome desse time, é dessa forma que acontece, porque é quem faz o Bom Dia. E aí, entre todos os nomes, tem esse, uma pessoa que não está mais com a gente: Wagner Vallim".

O funcionário da Globo trabalhava como chefe do setor de apuração, que é onde uma notícia é checada com cuidado antes de ir ao ar.

