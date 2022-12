Motivo da demissão do bolsonarista Lacombe da RedeTV! é revelado

Apoie o 247

247 - “Algumas emissoras promoveram mudanças nas equipes de jornalismo após a vitória de Lula nas eleições deste ano, uma delas foi a Rede TV!. No entanto, o canal pegou todos de surpresa ao demitir Luís Ernesto Lacombe”, informa Leo Dias no portal Metrópoles, ao abordar a demissão do bolsonarista.

“Segundo o que fontes relataram, o jornalista teria se recusado a trabalhar nos dois domingos de votações após um pedido de Amilcare Dallevo Júnior, um dos donos e atual presidente da emissora. Lacombe afirmou ao chefe que em seu contrato não constava trabalho aos finais de semana, nem mesmo em cobertura eleitoral”< acrescenta.

“A recusa teria causado grande insatisfação ao presidente da emissora que, pouco tempo após as eleições, acabou demitindo Lacombe. O jornalista apresentava o programa semanal Agora é Com Lacombe e também chegou a ficar à frente do Opinião No Ar que foi cancelado em março”, informa.

