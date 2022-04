Movimento criado por Felipe Neto comemora dois anos com seminário sobre expressão nas redes

Apoie o 247

247 - O Instituto Vero e o grupo Rede Liberdade vão realizar nesta terça (12) e quarta-feira (13) um seminário online sobre como se expressar de forma segura nas redes sociais.

As lives celebram a segunda fase do projeto Cala-Boca Já Morreu, criado pelo youtuber Felipe Neto, que participará do evento, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.



