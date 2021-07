Mulher de Nanda Costa exigiu que doador de esperma 'não fosse bolsominion'

O tratamento hormonal começou em 2019, quando as duas se casaram. De acordo com elas, foram três tentativas de inseminação artificial até o resultado positivo edit

247 - Mulher de Nanda Costa, Lan Lanh revelou que as duas tinham três exigências para escolher o doador de esperma certo para a fertilização in vitro da atriz. "Que fosse saudável, brasileiro para ter suingue e não fosse bolsominion", brincou a percussionista. A intérprete de Tuane em Império está grávida de gêmeas. A informação é do portal Notícias na TV.

Em entrevista ao jornal O Globo, o casal contou como foi o processo de busca no banco de esperma nacional após a descoberta de que serviços internacionais estavam com estoque escasso, o que geraria uma espera de três meses para qualquer coisa.

Além disso, as duas queriam um doador com traços brasileiros e anônimo. "Eu já estava doida com tanta informação. Percebemos que era melhor não ter tanta. Porque não vai mudar nada, são nossas filhas", explicou Nanda, que deve dar à luz em outubro.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.