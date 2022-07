Mulher de Stênio Garcia ameaça ir embora após ser acusada de atacar marido: "venham cuidar dele"

Apoie o 247

247 - Após um vídeo em que aparece tirando o marido à força de uma entrevista, Marilene Saade, mulher de Stênio Garcia, tem usado seu perfil no Instagram para rebater comentários que a acusam de agredir o ator. "Eu implorei e o repórter continuava em vez de parar e eu falei que foi ordem médica e que precisava colocar. Agora vou embora e venham vocês cuidar dele", escreveu ela, respondendo uma internauta que disse que nada justifica a atitude que ela teve. A reportagem é do portal Na Telinha.

Em um vídeo que repercutiu na web, Garcia está no lançamento do livro de Beth Goulart em uma livraria do Rio de Janeiro. O veterano conversava com um repórter sobre sua relação com a família de Nicette Bruno (1933-2020) quando sua esposa apareceu colocando a mão em seu rosto e dizendo que ele não pode ficar sem máscara por conta da Covid-19."Desculpa, não pode pegar coronavírus. Você não pegou até agora. Desculpa. Acabou!", esbravejou Marilene, enquanto Stênio gritava.

A cena foi divulgada no A Tarde É Sua e deu o que falar nas redes sociais.Ainda em seu perfil no Instagram, Marilene divulgou um vídeo para dar sua versão do que aconteceu, mas não convenceu os fãs do ator, que continuaram criticando a postura da loira. Ela não ignorou as mensagens que recebeu e respondeu diversos recados.

"Quem é torturadora? Eu só insisto em colocar a máscara por ordem médica e o repórter tinha que ter parado a entrevista, ou bastava ele colocar e continuar. Esse era o trato com os médicos pra ele poder ir. Ninguém agrediu ninguém. Pense antes de chamar alguém de torturador porque é criminado", pediu ela.

Mari Saade continuou. "Eu cuido dele há 24 anos por isso chegou bem aos 90 anos. Quem nos conhece sabe que ele é tratado como um príncipe porque quem ama cuida. Se ontem eu fui destemperada levanta a mão quem nunca se descontrolou. Vocês são terríveis e Stênio está uma fera com os comentários", lamentou ela.

