Mulher defende "impeachment de Bolsonaro" ao vivo na Record (vídeo)

247 - Entrevistada num posto de gasolina, ao vivo, pela Record, emissora apoiadora do governo federal, uma mulher reclamou do custo alto do combustível e defendeu como solução para resolver o problema da alta do preço o impeachment de Jair Bolsonaro.

“Graças ao Bolsonaro, tá cara [a gasolina]”, disse a mulher, que respondeu, após ser questionada sobre “o que fazer neste momento” pela entrevistadora: “faz o impeachment do Bolsonaro”.

