Mulher embriagada ofende trabalhadores, que reagem; é retirada do local por segurança da família (VÍDEO)

247 - Um vídeo viralizou nesta quarta-feira (20) nas redes sociais com imagens de uma mulher, visivelmente alcoolizada, agredindo verbalmente funcionários de um bar no Rio de Janeiro. A jovem, que não teve sua identidade revelada no vídeo, chama os funcionários do local de “merdas”. “Vão se fuder, eu sou filha de um homem muito poderoso”, disparou.

Os trabalhadores reagiram e acusaram a mulher de racismo. Ela foi retirada do local por um homem que aparentava ser segurança particular e colocada num carro de luxo em que havia outro homem, também parecendo ser um segurança.

Veja as cenas:

