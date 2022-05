Mulher que inspirou novela acusa Globo de roubar sua história e pede fortuna

Apoie o 247

ICL

247 - A Globo é alvo de um processo milionário por causa da novela A Dona do Pedaço (2019). Sandra Rodrigues Campos alega que sua história foi copiada e que ela é a verdadeira Maria da Paz, criada por Walcyr Carrasco e interpretada por Juliana Paes. O caso foi apresentado em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Segundo os autos, a vendedora pede R$ 5 milhões por danos materiais, R$ 5 milhões por danos morais e mais R$ 5 milhões de indenização por lucros cessantes. Sandra também quer proibir que a Globo use a marca A Dona do Pedaço, que afirma se referir a ela desde 2004.No processo, a autora conta que nasceu em Rio Verde, no interior do Estado de Goiás, e que se mudou para São José do Rio Preto aos 30 anos. Para bancar as despesas da casa e criar sua filha, Sandra passou a confeccionar e vender bolos caseiros de receitas de família na rua. Assim como aconteceu com Maria da Paz, Sandra aprendeu a fazer bolos com a avó.

Em 2004, a boleira passou a apresentar um programa de televisão que se chamava A Dona do Pedaço, seu apelido na região. A atração ia ao ar na TV Gente, emissora local, que foi ao ar pelo canal eventual 15 da NET Rio Preto. Na atração, a boleira preparava uma receitas e comandava entrevistas.Por causa do programa, seu nome ganhou destaque na comunidade, sendo conhecida por todos como A Dona do Pedaço. Sandra foi personagem de algumas reportagens em veículos locais como, por exemplo, na revista Ala Vip Magazine (foto abaixo).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sandra afirma que foi surpreendida quando a novela batizada com seu apelido entrou no ar no horário nobre da Globo. Na trama, a atriz Juliana Paes deu vida à protagonista, Maria da Paz, divorciada, com uma filha (Josiane, papel de Agatha Moreira), e de origem humilde. A personagem encontra nas receitas de família o segredo para se tornar uma famosa boleira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Nitidamente houve violação aos direitos autorais por parte da ré, porquanto a história de vida da personagem Maria da Paz é igual à da autora além de plágio ao nome A Dona do Pedaço, que vem sendo utilizado pela autora por mais de uma década e meia, e representa suas raízes", diz a inicial do processo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A negociação da marca usada para novela, aliás, foi feita em São José do Rio Preto. Anderson Rozani, que dirigia a atração de Sandra, vendeu o termo A Dona do Pedaço para a Globo em 2019. Proprietário da empresa Rozanitalic Propaganda e Marketing Limitada, o ex-diretor negociou a marca --que era sua desde 2005-- para a emissora no ano em que a novela estreou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE