Musk alerta para falência do Twitter enquanto mais CEOs renunciam

(Reuters) – O novo proprietário do Twitter, Elon Musk, levantou nesta quinta-feira a possibilidade de falência da plataforma de mídia social, encerrando um dia caótico que incluiu um aviso do regulador de privacidade dos Estados Unidos e a saída do líder de confiança e segurança da empresa.

Em sua primeira teleconferência com funcionários, o bilionário disse que não podia descartar a falência, informou a Bloomberg News, duas semanas depois de comprá-lo por US$ 44 bilhões – um acordo que especialistas em crédito dizem ter deixado as finanças do Twitter em uma posição precária.

No início do dia, em seu primeiro e-mail para toda a empresa, Musk alertou que o Twitter não seria capaz de “sobreviver à próxima crise econômica” se não aumentasse a receita de assinaturas para compensar a queda na receita de publicidade, disseram à Reuters três pessoas que viram a mensagem. .

Duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram à Reuters que Yoel Roth, que supervisionou a resposta do Twitter ao combate ao discurso de ódio, desinformação e spam no serviço, renunciou na quinta-feira.

Em seu perfil no Twitter na quinta-feira, Roth se descreveu como o “ex-chefe de confiança e segurança” da empresa.

Ruth não respondeu aos pedidos de comentário. A Bloomberg e o site de tecnologia Platformer relataram sua saída primeiro.

Na quinta-feira, a chefe de segurança da informação do Twitter, Leah Kesner, tuitou que estava renunciando.

O diretor de privacidade Damien Keran e a diretora de conformidade Marianne Fogarty também se demitiram, de acordo com uma mensagem interna postada na plataforma de mensagens Slack do Twitter na quinta-feira por um advogado de sua equipe de privacidade e vista pela Reuters.

Robin Wheeler, diretora de vendas de publicidade da empresa, disse aos funcionários em uma nota que ela estava na empresa, disse uma pessoa que viu a carta, contrastando com relatos anteriores da mídia de que ela também estaria saindo.

“Ainda estou aqui”, escreveu Wheeler no Twitter na quinta-feira.

A Comissão Federal de Comércio dos EUA disse que estava observando o Twitter com “profunda preocupação” após as renúncias dos três funcionários de privacidade e conformidade. Essas demissões podem colocar o Twitter em risco de violar ordens regulatórias.

O advogado de Musk, Alex Spiro, disse a alguns funcionários em um e-mail na quinta-feira que o Twitter permaneceria em conformidade.

“Falamos hoje com a Comissão Federal de Comércio sobre nossos compromissos em andamento e temos um diálogo construtivo contínuo”, escreveu Spiro.

Ele afirmou que apenas o Twitter, e não funcionários individuais, poderia ser responsabilizado pelos pedidos.

“Entendo que há funcionários do Twitter que nem trabalham no caso da FTC comentando que podem (ir) para a prisão se não cumprirmos – simplesmente não é assim que funciona”, escreveu ele.

Em sua primeira reunião com vários funcionários no Twitter na tarde de quinta-feira, Musk alertou que a empresa pode perder bilhões de dólares no próximo ano, segundo a informação.

Musk acrescentou em um e-mail aos trabalhadores que o trabalho remoto não será mais permitido e que eles devem permanecer no escritório por pelo menos 40 horas por semana.

Twitter, Musk e Spiro não responderam a pedidos de comentários sobre uma possível falência, aviso da FTC ou saída.

Musk mudou-se impiedosamente para uma casa limpa depois de assumir o cargo em 27 de outubro e disse que a empresa estava perdendo mais de US$ 4 milhões por dia, em grande parte porque os anunciantes começaram a fugir assim que ele assumiu.

O Twitter tem US$ 13 bilhões em dívidas após o acordo e enfrenta pagamentos de juros totalizando quase US$ 1,2 bilhão nos próximos 12 meses. Os pagamentos superaram o fluxo de caixa revelado recentemente no Twitter, que chegou a US$ 1,1 bilhão no final de junho.

Musk começou a cobrar uma taxa de US$ 8 por mês pelo Twitter Blue, que incluirá a verificação do cheque azul.

Aviso

“Estamos acompanhando os acontecimentos recentes no Twitter com profunda preocupação”, disse Douglas Farrar, diretor de relações públicas da Federal Trade Commission, à Reuters.

“Nenhum CEO ou empresa está acima da lei, e as empresas devem seguir nossas decisões de aprovação. Nosso pedido de consentimento alterado nos dá novas ferramentas para garantir a conformidade, e estamos prontos para usá-los”, disse Farrar.

Em maio, o Twitter concordou em pagar US$ 150 milhões para resolver alegações da Federal Trade Commission (FTC) de que usou indevidamente informações privadas, como números de telefone, para direcionar anúncios a usuários depois de informar que as informações foram coletadas apenas por motivos de segurança.

O advogado de privacidade do Twitter disse na quinta-feira no memorando interno que Spiro disse que Musk estava disposto a assumir “uma quantidade significativa de risco” com a empresa. “Elon está colocando foguetes no espaço, ele não tem medo da FTC”, disse o advogado citando Spiro.

A aquisição do Twitter levantou preocupações de que Musk, que frequentemente se envolve em debates políticos, possa enfrentar pressão de países que tentam controlar o discurso online.

Isso levou o presidente dos EUA, Joe Biden, a dizer na quarta-feira que vale a pena considerar a “colaboração e/ou relações técnicas de Musk com outros países”.

Anunciantes que não foram restabelecidos

Musk disse a anunciantes na quarta-feira, falando por meio do recurso Spaces do Twitter, que pretende transformar a plataforma em uma força da verdade e impedir contas falsas.

Suas afirmações podem não ser suficientes.

Chipotle Mexican Grill (CMG.N) Na quinta-feira, ele disse que estava retirando seu conteúdo pago e de propriedade do Twitter “à medida que obtemos uma melhor compreensão da direção da plataforma sob sua nova liderança”.

Juntado por outras marcas, incluindo General Motors (GM.N) Que interrompeu a publicidade no Twitter desde que Musk assumiu, temendo que isso afrouxasse as regras de moderação de conteúdo.

