Sputnik – O empreendedor reconheceu como "golpe" de Estado os eventos na Ucrânia em 2014, que destituiu o na época presidente russo Viktor Yanukovich por um governo pró-ocidental.

Elon Musk, CEO do Twitter, disse que a Ucrânia "de fato" teve um golpe de Estado em 2014, quando o governo em Kiev mudou.

O empreendedor e bilionário, CEO de empresas como Tesla, SpaceX e Twitter, citou uma publicação do acadêmico John Mearsheimer, que argumentou que a política ocidental tornou a Rússia hostil.

"Para [o presidente russo Vladimir] Putin, o derrube ilegal do presidente democraticamente eleito e pró-russo da Ucrânia, que ele rotulou justamente de 'golpe', foi a gota d'água final."

Prof. John Mearsheimer (2014)

Essa eleição foi provavelmente duvidosa, mas não há dúvida de que houve de fato um golpe.

Em 2013 começaram protestos na Ucrânia devido à decisão do governo do país de interromper a política de integração com a União Europeia, o que acabou levando ao golpe da destituição do então recém-eleito presidente Viktor Yanukovich (2010-2014), que foi forçado a fugir do país para a Rússia. Durante os confrontos entre policiais e manifestantes, mais de uma centena de pessoas morreram.

Em abril de 2014, as autoridades ucranianas iniciaram uma operação militar contra as regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, que se recusaram a reconhecer o novo governo central, que chegou ao poder depois do que consideraram um golpe.

