Musk diz a parceiros que pretende concluir compra do Twitter até sexta, diz fonte

Elon Musk notificou investidores que se comprometeram a ajudar no financiamento da compra do Twitter por 44 bilhões de dólares que pretende concluir a transação até sexta

(Reuters) - Elon Musk notificou investidores que se comprometeram a ajudar no financiamento da compra do Twitter por 44 bilhões de dólares que pretende concluir a transação até sexta-feira, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto.

Investidores incluindo Sequoia, Binance, Autoridade de Investimento do Catar e outros receberam dos advogados de Musk a documentação para o compromisso de financiamento, disse a fonte.

A informação é o sinal mais claro até agora de que Musk planeja cumprir com o prazo dado por um juiz norte-americano para completar a compra da rede social até sexta-feira.

Representantes do Twitter não comentaram o assunto e representantes de Musk não estavam disponíveis para se manifestarem.

As ações do Twitter fecharam em alta de 2,4% nesta terça-feira, a 52,78 dólares, em meio à expectativa sobre a conclusão do negócio. O preço acertado para a compra da empresa é de 54,20 dólares por ação.

Musk prometeu fornecer 46,5 bilhões de dólares por meio de ativos e emissão de dívida, suficiente para cobrir os 44 bilhões de dólares do preço do negócio mais as custas da aquisição.

Bancos, incluindo Morgan Stanley e Bank ofAmerica, se comprometeram em fornecer 13 bilhões de dólares do financiamento via dívida do negócio.

Investidores, incluindo o co-fundador da Oracle Larry Ellison e o príncipe saudita Alwaleed bin Talal, vão injetar 7,1 bilhões na transação.

O encerramento da aquisição colocará um fim a meses de especulações sobre se Musk de fato abandonaria o Twitter após ter feito acordo para comprar a empresa no início do ano.

