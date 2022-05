Musk diz que equipe jurídica do Twitter o acusa de violar confidencialidade sobre bots

O empresário Elon Musk revelou o tamanho da amostra para as verificações da plataforma sobre bots e contas falsas edit

247 - O empresário Elon Musk afirmou que a equipe jurídica do Twitter o acusou de violar um acordo de confidencialidade. O bilionário revelou que o tamanho da amostra para as verificações da plataforma sobre bots e contas falsas era de 100 perfis. De acordo com a empresa, esse dado é interno e confidencial.

"O departamento jurídico do Twitter acabou de ligar para reclamar que eu violei seu NDA ao revelar que o tamanho da amostra de verificação de bot é 100!", tuitou Musk no sábado (14).

Na sexta-feira (13), o empresário disse que o acordo para a compra do Twitter está "temporariamente suspenso".

