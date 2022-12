Musk faz acusação sem provas contra o Twitter na eleição brasileira

Apoie o 247

Agência Sputnik - O proprietário do Twitter, Elon Musk, disse neste sábado (3) que acredita ser "possível" que a equipe da empresa de mídia social tenha dado preferência a candidatos de esquerda durante as eleições brasileiras deste ano, segundo a Reuters.

"Vi muitos tweets preocupantes sobre as recentes eleições no Brasil", disse Musk quando questionado por um usuário sobre as eleições possivelmente "manipuladas" pela administração anterior da empresa. "Se esses tweets forem precisos, é possível que o pessoal do Twitter tenha dado preferência a candidatos de esquerda", acrescentou.

No início deste ano, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), recebeu Musk em uma reunião em São Paulo, quando chamou a aquisição do Twitter pelo bilionário de "um sopro de esperança" e o apelidou de "lenda da liberdade", conforme noticiado.

Tanto o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva quanto Bolsonaro usaram amplamente o Twitter durante suas campanhas. Alguns aliados do atual mandatário – incluindo o candidato mais votado à Câmara dos Deputados, Nikolas Ferreira – tiveram suas contas suspensas por ordem judicial após o segundo turno por questionarem o resultado da eleição.

