Na Band, Casagrande detona Tiago Leifert e explica saída da Globo

247 - O comentarista Walter Casagrande Jr. foi o convidado do Melhor da Tarde desta terça-feira (19) e detonou Tiago Leifert, seu colega de trabalho quando estavam na Globo. Poucos dias após seu desligamento da emissora carioca, o ex-jogador de futebol participou do programa da Band e deu depoimentos que deram o que falar. Em dado momento, Catia Fonseca perguntou algumas pessoas que "entrariam para o time dele". A reportagem é do portal Notícias da TV.

Enquanto ele elogiava Galvão Bueno, Neymar, entre outros, esculachou Leifert quando apareceu no telão da atração.

"Não joga no meu time não. Somos diferentes, não temos um relacionamento legal. Ideias diferentes, modos diferentes. Aconteceram algumas coisas que não foram legais", detonou.

Na sequência, ele também torceu o nariz para Robinho, mas sem dar mais detalhes sobre sua repulsa. Casagrande aceitou Caio Ribeiro em seu "time", mesmo tendo discutido com o colega ao vivo.

No bate-papo com Catia, o comentarista falou sobre outros temas polêmicos, como sua dependência química e sobre sua saída da Globo, local onde ficou por 25 anos. Segundo Casagrande, a emissora não quer mais misturar política com futebol.

"Antes, eu tinha referências lá dentro, outros caras do esporte que até falavam politicamente, eu entrava e falava minha posição também. Depois de um tempo, isso mudou. Agora lá é só sobre esportes mesmo e eles não querem mais que misture. Pra mim, tudo é política, futebol é política. Não consigo achar que o futebol é um universo separado da sociedade. Lá dentro do estádio acontece racismo, homofobia e machismo como aqui fora", explicou.

