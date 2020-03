Na CNN, Bolsonaro radicaliza e desafia Maia e Alcolumbre a sair às ruas

Depois de expor seus seguidores ao risco de contraírem coronavírus, Jair Bolsonaro avançou mais uma casa em seu projeto de implantar uma ditadura no Brasil e desafiou os presidentes da Câmara e do Senado a sair às ruas edit

247 - Jair Bolsonaro concedeu entrevista para a emissora de TV CNN Brasil, que iniciou suas atividades neste domingo, 15, mesmo dia das manifestações em várias cidades do País que pediram o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro defendeu as manifestações antidemocráticas, se eximindo de responsabilidade sobre elas. “Esse movimento não foi de iniciativa minha, foi da população cansada de desmandos”, afirmou.

O ex-capitão desafiou os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, alvos principais das manifestações golpistas, a convocarem manifestações em suas defesas. "Espero que saiam às ruas como eu e vejam como são recebidos”, afirmou.

Assista: