'Na falta de regulação, o judiciário vai vir com tudo contra big techs', diz Felipe Neto

247 — Após a votação do projeto de lei 2630 (PL das Fake News) ser adiada no Congresso, o youtuber Felipe Neto afirmou que, na falta de aprovação do PL, “o judiciário vai vir com tudo” contra as big techs.

“A votação do PL 2630 foi adiada. Anotem: se não for votado, o STF vai vir pesado no meio do ano com a votação da inconstitucionalidade do Art 19 do Marco Civil. E aí as plataformas vão implorar pelo 2630. Na falta de regulação, o judiciário vai vir com tudo. Pior pra todos”, escreveu Neto no Twitter.

