Na mira de denúncia, Wesley Safadão é acusado de estimular erotização infantil

247 - Wesley Safadão é alvo de uma nova investigação. A deputada federal Eliza Virgínia (PP) denunciou o cantor à Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente por suposta erotização infantil por causa de uma gravação em que aparece dançando ao lado da filha, Ysis, de 8 anos, com uma música que faz referência a conteúdos sexuais. O vídeo foi compartilhado pelo cantor nas redes sociais no dia 17 de julho, com o objetivo de divulgar sua nova canção, Macetando. Em um dos trechos da música, simula um ato sexual: "Ai, vida, ai, vida, ai vida, bota de red de melancia, pra novinha, com gin que tu vai (sic) ver p*taria. Chama as 'amiguinha' (sic), o baile vai ferver! Só quem é gostosa levanta a mão", "Vai sentando, novinha, sentando". A reportagem é do portal Na Telinha.

Após a gravação viralizar nas redes sociais, com muitas críticas sobre a presença da criança no vídeo, internautas fizeram muitos comentários negativos sobre o caso como "Macetando, significado: fazer sexo. Que cultura viu, apelou!", não à erotização infantil", "olha a letra dessa música!" e "absurdo". Após a denúncia, Safadão virou alvo de representação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

"Ficamos horrorizados. Minha bandeira é lutar contra a exploração sexual e o abuso infantil. E, no vídeo, o Wesley Safadão canta e dança com a filha de oito anos uma letra de música que fala sobre sexo explícito. Ele faz apologia à pedofilia. As crianças assistem ao vídeo e querem dançar também. Às vezes os pais nem prestam atenção às letras das músicas. Hoje em dia, tem criança que não sabe ler nem escrever, mas já sabe falar sobre sexo. Isso não pode ficar assim. As crianças estão sendo erotizadas", afirmou a deputada Eliza Virgínia.

