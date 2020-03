Namoro de Gleisi e Lindbergh leva “PTinder” aos trending topics

No twitter, o “PTinder”, grupo de namoro entre pessoas de esquerda no facebook, chegou a ocupar o primeiro lugar nos trending topics, os tópicos mais comentados da rede social, com a notícia sobre o relacionamento entre a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, e o ex-senador Lindbergh Farias edit

Socialista Morena - A notícia, dada pela colunista Monica Bergamo, da Folha de S.Paulo, sobre o namoro entre a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, e o ex-senador Lindbergh Farias “quebrou” a internet nesta terça-feira. No twitter, o “PTinder”, grupo de namoro entre esquerdistas no facebook, chegou a ocupar o primeiro lugar nos trending topics, os tópicos mais comentados da rede social.

Segundo Monica, o casal de petistas “estava com familiares e amigos em um hotel em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, quando foram hostilizados por um grupo de hóspedes. Os dois reagiram”. No twitter, muita gente lembrou de outro casal de esquerda que assumiu recentemente o namoro, os deputados federais Sâmia Bonfim e Glauber Braga, do PSOL. Lula e a namorada Janja também foram citados.

Enquanto os bolsonaristas espumavam de recalque, a esquerda era só amor e bom humor com o romance. Confira alguns comentários.

Sâmia e Glauber

Gleisi e Lindbergh

Lula e Janja



PTinder provando que veio pra ficar pic.twitter.com/QHM26VvgDK — A paneleira (@loucadobbb20) March 3, 2020

Quem disse que o PTinder não é um sucesso? 😍♥️ pic.twitter.com/ec390wP0Fb March 3, 2020

Gleisi Hoffmann e Lindbergh estão namorando.https://t.co/vscArF4DUz — Mônica Bergamo (@monicabergamo) March 3, 2020

casalzões da porra. a esquerda é linda e o amor é lindo pic.twitter.com/qXkLrJySMh — cynara menezes (@cynaramenezes) March 3, 2020