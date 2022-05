Nando Moura alfineta Sergio Moro: "brochou uma nação inteira" (vídeo)

Apoie o 247

247 - O youtuber de direita Nando Moura, ex-bolsonarista, publicou na internet um vídeo em que fez críticas ao ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) Sergio Moro (União Brasil). "É ou não é o mestre de brochar uma nação inteira? Pedir voto para o Luciano Bivar?", debocha.

O influenciador contou que teve reunião com Moro (antes de trocar o Podemos pelo União Brasil), com membros do Movimento Brasil Livre (MBL) e do Podemos. O youtuber disse ter tentado convencer o ex-magistrado a continuar no Podemos.

"O que aconteceu? Ele foi atrás do partido do Bivar. E com todos aqueles que, como eu, o apoiavam de coração e sem esperar nada em troca, ele brochou todo mundo", destacou Moura.

Nando Moura comenta sobre Sergio Moro. Qual a vossa opinião? pic.twitter.com/npmYef3OAY — 〽️𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 𓃠 🇺🇦 (@Miguel_100001) May 12, 2022

