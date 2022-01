‘Não autorizo’, diz mãe de bebê Alice sobre memes com a imagem da filha

Em vídeo publicado no Instagram, ela conta que vem recebendo vários memes com o rosto da filha edit

247 - Depois de viralizar nas redes pela desenvoltura ao repetir corretamente palavras de difícil pronúncia e protagonizar um comercial de banco ao lado de Fernanda Montenegro, a bebê Alice, de dois anos, teve sua imagem replicada na internet, em vários contextos. E Morgana Secco, mãe da menina, pede a todos que parem. A informação é do portal Veja.

Em vídeo publicado no Instagram, ela conta que vem recebendo vários memes com o rosto da filha. “A maioria é inocente, até engraçado, mas outros não são”, pondera. “E é sobre eles que queria falar. Queria deixar claro que a gente não deu autorização para nenhum deles e a gente não concorda em associar a imagem da Alice com fins políticos ou religiosos, por exemplo”, diz.

Em um dos memes associados à Alice, a #BolsonaroVagabundo viralizou.

No comercial oficial do banco Itaú, Alice repete palavras ditas por Fernanda Montenegro, como “esperança”, “respeito” e “humanidade”. Boa parte dos memes traz a imagem da menina com a inserção de legendas engraçadinhas e em tom tatibitate, trocando o R pelo L, por exemplo. Fez sucesso o que cita a iminente chegada da próxima fatura do cartão de crédito: “Desespelo”.

