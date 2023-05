‘Não é o combate a fake news que está em jogo. É a disputa pela hegemonia’, diz Helena Chagas

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Helena Chagas afirmou pelo Twitter nesta terça-feira (2) que o PL 2630, conhecido como PL das Fake News, tem como pano de fundo não o combate à desinformação, e sim uma disputa pela hegemonia.

“A situação é muito grave: não é um PL para coibir fake news e discursos de ódio que está em jogo. É um instrumento do aparato de poder na disputa pela hegemonia na sociedade — no legítimo conceito gramsciano. O desfecho da briga com as big techs vai mostrar quem manda — e quem continuará mandando”, publicou.

Na TV 247 também nesta terça, Helena disse acreditar que a votação do PL será adiada em razão da “insegurança dos seus defensores e do governo em relação ao placar dessa semana. Parece que o negócio vai ter que ser melhor azeitado”.

Para ela, o projeto de lei relatado pelo deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) “tem um erro de origem”: “é um projeto muito grande. Ele saiu menor do Senado, na Câmara o Orlando foi acrescentando coisas. Não deveria se tratar na mesma proposta de temas como remuneração dos veículos por conteúdo jornalístico e a responsabilidade das plataformas de moderar, de retirar conteúdos de discurso de ódio e golpistas. Você poderia ter feito um projeto enxuto tratando só desse tema. Defesa de golpe de estado, racismo, conteúdo sobre violência nas escolas, enfim, esses temas poderiam entrar em um projeto enxuto, só sobre isso, das plataformas terem obrigação de moderar esse conteúdo. Isso é urgente, o resto vamos discutir mais”.

