"Não foi para se solidarizar, é inacreditável", diz Vera Magalhães após Bolsonaro ligar para a família de petista assassinado

247 - A jornalista Vera Magalhães postou, nesta terça-feira (12), pelo Twitter uma mensagem contra a iniciativa de Jair Bolsonaro (PL), que fez um convite à família de Marcelo Aloizio de Arruda para uma coletiva de imprensa e, em consequência, diminuir as críticas ao candidato à reeleição pelo assassinato do guarda municipal, baleado de um bolsonarista no último domingo (10) em Foz do Iguaçu (PT-PR).

"Não foi para se solidarizar. Mas para pedir para uma família que acaba de perder um ente querido ir a uma live porque estão querendo 'jogar a morte no colo dele'. É inacreditável", escreveu a jornalista na rede social.

De acordo com informações publicadas nesta terça pela coluna de Guilherme Amado, Bolsonaro ligou para a família de Marcelo Arruda. A ligação foi feita por intermédio do deputado Otoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro. "A ideia é ter uma coletiva com a imprensa para vocês falarem a verdade, não é a esquerda ou a direita", disse Bolsonaro.

Não foi para se solidarizar. Mas para pedir para uma família que acaba de perder um ente querido ir a uma live porque estão querendo “jogar a morte no colo dele”. É inacreditável.



Bolsonaro liga para família de petista assassinado; vídeo https://t.co/tcKeeSxiTP — Vera Magalhães (@veramagalhaes) July 12, 2022

