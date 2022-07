"Não há discussão: Bolsonaro é o responsável direto por assassinato de petista", diz Merval Pereira

Apoie o 247

247 - O jornalista Merval Pereira afirma, em sua coluna no jornal O Globo, que Jair Bolsonaro é o “responsável direto pelo clima de radicalização que resultou no assassinato de um petista por um simpatizante seu”.

“Se o próprio presidente diz que é preciso armar a população para se defender ‘dos comunistas’, a partir daí não se controla mais ninguém; abriu-se a porteira para situações como essa”, diz Merval em referência ao assassinato do militante petista Marcelo Arruda pelo terrorista bolsonarista Jorge José Guaranho, em Foz do Iguaçu (PR), no sábado (9).

“Tudo porque Bolsonaro é irresponsável, não mede as palavras para atingir seus objetivos. Está querendo criar confusão na campanha eleitoral e não pode se eximir de culpa. Dizer que foi apenas mais uma briga de bêbados no fim de semana brasileiro é não só tentar tornar normal assassinatos, mas não assumir responsabilidade por atos e palavras”, pontua.

Ainda segundo ele, “o problema é que o assassino demonstrou apoio político a Bolsonaro de uma maneira agressiva, que é como o presidente estimula seguidores contra adversários. É uma tragédia que precisa ser contida, ou teremos outros episódios equivalentes. A retórica política violenta leva a ações desse tipo”.

“Mesmo que o assassinato de Foz do Iguaçu tenha sido ocasionado por uma discussão banal qualquer, como insinuam os bolsonaristas, transformou-se numa disputa política entre um petista, que comemorava seu aniversário com uma glorificação do PT, e um antipetista, que resolveu estragar a festa na base do tiro. Bolsonaro tem incentivado esse tipo de ação porque não tem cuidado com as palavras, tem uma retórica política agressiva, como exortar a “metralhar essa petralhada”, declaração da campanha de 2018”, destaca.

