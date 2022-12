"Não há necessidade de subir a rampa. Eu quero Lula vivo", diz Alex Solnik

Apoie o 247

247 - O jornalista Alex Solnik, em participação na TV 247 nesta segunda-feira (26), defendeu a necessidade de adiar a festa da posse por questões de segurança, depois que o empresário George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, foi preso por, inspirado por Jair Bolsonaro (PL), planejar explodir um caminhão-tanque carregado com querosene próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília (DF).

Solnik defendeu que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assuma a Presidência da República em uma cerimônia fechada no Palácio do Planalto. Ele ainda minimizou a possibilidade de Lula não adotar atos simbólicos - como subir a rampa do Palácio do Planalto, por exemplo - no evento, visando maior segurança. "Posse ao ar livre, nesse clima, acho que não há segurança. Acho que a posse tem que ser dentro do Palácio do Planalto. Não há segurança para posse ao ar livre, desfile de carro, subir a rampa. Não precisa subir a rampa. Subir a rampa é coisa do Oscar Niemeyer. ‘Ah mas queremos ver o Lula subir a rampa’, eu quero ver o Lula vivo, presidente da República".

O jornalista ainda se colocou a favor do adiamento dos shows previstos para a posse. "Esse show aí, Show do Futuro, adia, faz em março, quando o governo Lula já estiver de pé. Não há condições de garantir a segurança para uma posse ao ar livre. A posse tem que ser dentro do Palácio do Planalto, deixa a festa para março”.

