“Não há reconstrução democrática sem a devolução dos direitos do Lula”, diz Altman

247 - O jornalista Breno Altman, editor do site Opera Mundi, afirmou à TV 247 que a devolução dos direitos políticos do ex-presidente Lula é uma questão central para a reconstrução da democracia do Brasil, dizendo ainda que o tema deve ser encarado pelo PT e demais legendas de esquerda como uma pauta central da luta política.

Para ele, a eleição presidencial de 2022 não será válida caso Lula ainda não tenha seus direitos plenos. “A defesa da anulação no STF das sentenças contra o Lula é uma questão vital da democracia brasileira. Não há reconstrução democrática sem isso. É como se nós tivéssemos um campeonato de futebol nos anos 60 e dissesse assim: ‘o Santos Futebol Clube pode participar do campeonato brasileiro, mas o Pelé está proibido de jogar’. Teria legitimidade um campeonato assim? Essa é a grande questão da democracia brasileira. As eleições nacionais não têm validade se não houver direito à plena participação de todos os seus protagonistas, e o grande protagonista é o Lula. O Lula está fora desse jogo por uma fraude judicial que não é julgada pelo STF há dois anos, um habeas corpus, uma medida de urgência”.

Altman fez um apelo para que os partidos progressistas se coloquem firmes na campanha “Lula Livre”, que pressiona o Supremo Tribunal Federal (STF) pela anulação das sentenças contra o ex-presidente. “Essa é uma luta que tem que ser reforçada, amplificada dentro e fora do país, uma questão central e o PT tem que encarar como uma questão central. O PT no discurso encara, mas a gente ainda não vê aquela energia que chegou a ter em 2019 e em 2020 arrefeceu porque o Lula sai da cadeia e tira a dramaticidade da situação. Precisamos de um reforço da campanha Lula Livre. A candidatura do Lula é o que muda o jogo porque é a única candidatura que certamente coloca a esquerda no segundo turno”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais