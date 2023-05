"Não podemos nos esquecer de que a principal produtora de fake news do Brasil se chama Rede Globo", diz Valter Pomar

Professor da UFABC e membro da direção nacional do PT argumenta que é necessário democratizar a comunicação como um todo, o que inclui acabar com o monopólio da Rede Globo edit

247 - O professor de Relações Internacionais da UFABC Valter Pomar, que é membro da direção nacional do PT, participou nesta terça-feira (2) do programa Contramola, da TV 247, onde discutiu o Projeto de Lei (PL) 2630, também conhecido como PL das Fake News.

De acordo com Pomar, o PL 2630 tem aspectos contraditórios e não corresponde completamente ao que a esquerda deveria defender para combater a desinformação. Ele argumenta que é necessário democratizar a comunicação como um todo, o que inclui acabar com o monopólio da Rede Globo.

"A Rede Globo de televisão é a principal produtora de fake news no país e há uma disputa pelo monopólio de quem tem direito de mentir para o povo", afirmou.

Para o membro da direção nacional do PT, o PL das Fake News pode ser melhorá-lo. Além disso, defende, é necessário pensar além do projeto e lutar pela democratização da comunicação no país como um todo. Pomar acredita que seja necessário desprivatizar grande parte da comunicação de massa e apostar em meios de comunicação alternativos.

