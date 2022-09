Narrador da Globo quebra protocolo e perde a paciência com árbitro durante jogo (vídeo)

Apoie o 247

247 - O Botafogo ganhou do Fortaleza por 3 a 1 e voltou a vencer no Brasileirão depois de cinco rodadas. O protagonismo do jogo disputado no Castelão foi dividido com o árbitro Ramon Abatti Abel. O juiz da partida retardou algumas vezes a cobrança de escanteio do lateral-esquerdo alvinegro Fernando Marçal. O lance foi muito questionado pelo narrador Luís Roberto, da TV Globo, durante a transmissão. As informações são do portal Yahoo.

“Mais que chato, Ramon Abatti Abel! Vamos jogar, meu irmão. Pelo amor de Deus, Ah, minha Nossa Senhora. Eu não estou acreditando não. Mas que cara chato “, esbravejou o narrador.

LUIZ ROBERTO SURTA AO VIVO COM ARBITRAGEM DE FORTALEZA E BOTAFOGO ''QUE CARA CHATO'' pic.twitter.com/ypO3HAzCZV September 4, 2022





