Narrador diz ter sido demitido da Globo após 13 anos de empresa por denunciar assédio moral

Apoie o 247

ICL

247 - O narrador Linhares Júnior, que foi demitido da Globo após 13 anos de serviços, diz que foi desligado da emissora por formalizar uma denúncia de assédio moral feita contra o gerente de futebol da empresa, George Guilherme. Em entrevista ao site Notícias da TV, Linhares disse que foi chamado de "ultrapassado" durante uma reunião com o gestor. “Fui humilhado”, relatou.

Linhares Júnior, que atuava principalmente no canal SporTV, foi demitido em novembro, 20 dias após formalizar a denúncia contra George Guilherme na ouvidoria da Globo. Segundo ele, o mal estar com o gestor teria começado em 2019, “após a saída dos antigos nomes que estavam no SporTV, como o Raul Costa Jr., e também com a chegada de outros gestores, comecei a notar que perdi espaço. E comecei a pedir para o George mais oportunidades em partidas da Série A, em eventos importantes", disse.

“Após sua tentativa mal-sucedida de pedir ao gerente de futebol para fazer mais transmissões, o narrador se reportou para Joana Thimotheo, diretora de Eventos Esportivos. Ao saber do contato, George Guilherme teria se irritado com o colega de 59 anos”, destaca a reportagem. Em outubro, ele teria solicitado uma reunião com George Guilherme. O encontro ocorreu em São Paulo no dia 22 de outubro. “Ao pedir novamente mais oportunidades de trabalho no SporTV, Linhares Júnior teria ouvido de Guilherme que ele seria um narrador ultrapassado, com um estilo antigo e que não cabia mais na TV atualmente”, completa o texto.

PUBLICIDADE

"Eu me coloquei à disposição para ir ao Rio de Janeiro, onde se tem mais estúdios para transmissão, e ouvi que era um narrador com um estilo antigo e ultrapassado. Me senti humilhado. Fiz a denúncia na ouvidoria da Globo e, 20 dias depois, fui chamado para uma reunião. Falei com um amigo: 'Ou irão me dar uma bronca ou vão me demitir'. Me demitiram", relatou o narrador.

"O desligamento do narrador foi uma decisão exclusivamente de gestão, prevista desde julho. Sobre as perguntas a respeito de compliance, a Globo não comenta assuntos da ouvidoria, mas reafirma seu total compromisso com a apuração criteriosa de todo relato de assédio, moral ou sexual, assim que a empresa toma conhecimento”, disse a Globo por meio de nota.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE