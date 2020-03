"É muita baixaria? Não reclamem! Esta é a imagem do país, pela qual os Poderes deveriam velar, e que foi transformada nessa parede de mijo do Jair", escreve o jornalista Luis Nassif edit

247 - "Jair chegou à Praça dos Três Poderes com um palhaço que deu banana para os jornalistas reunidos na entrada do Palácio. Para os jornalistas? Que nada! O simbolismo é muito maior", escreve Nassif.

"Antes de chegar na praça ele passou no Supremo, viu Sua Excelência com sua toga engomada, tirou o pinto para fora e passou a mijar no pé da Sua Excelência, que saiu correndo pelos corredores, perseguido por um presidente de pinto de fora".

"O Jair saiu do prédio do STF e não parou. No caminho encontrou um general 4 estrelas com espada na cinta, certamente indo a algum evento cívico. Não teve conversa! Mijou no pé do general. E o general nem reagiu porque, com seus gestos, Jair mija todos os dias no quepe do Alto Comando". Leia a íntegra no GGN.